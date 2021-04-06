Червиченко: назначение Бердыева в «Краснодар» было бы более понятным, чем Гончаренко

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что главным тренером «Краснодара» стоило бы назначить экс-наставника «Рубина» Курбана Бердыева, а не Виктора Гончаренко.

«Назначение Гончаренко в «Краснодар» — спорное. Не знаю, смогут ли они сработаться с Галицким. Не встречался с Гончаренко и незнаком лично, чтобы понимать, что он за человек, с Галицким — тоже.



Когда в ЦСКА брали Гончаренко, он сразу пытался интегрировать в команду большое количество молодёжи и был сторонником того, чтобы на лидерские позиции выходили Чалов, Кучаев и другие молодые игроки. При нём ребята заиграли, но при нём же они упёрлись в какую-то стену. Они заблистали, но алмазы не стали бриллиантами — их недогранили. Можно даже назвать их полуфабрикатами. У Гончаренко существует какой-то ступор по доводке молодых игроков до пика. Он подвёл их, а потом начинается стагнация, а случае с Чаловым — так вообще откат назад.



Поскольку «Краснодар» проповедует философию, чтобы играли свои воспитанники и молодёжь, наверное, решили остановиться на Гончаренко. Он делает ставку на «доморощенных». У «Краснодара» есть проблема — кто-то заявляет о себе, вспыхивает, но дальше начинается бодание с контрактом: то они не играют, бегают по кругу, то их маринуют в дубле, как в историях с Сулеймановым, Уткиным, непонятные вещи с Сафоновым. Не знаю, сможет ли Гончаренко дать команде новую жизнь и новую энергию. «Краснодар» сейчас тоже упёрся в потолок и не может перепрыгнуть выше себя. Виктор Михайлович должен это исправить, но насколько у него получится это сделать — спорно.



На мой взгляд, игроки ЦСКА сильнее, чем в «Краснодаре, но с ними он не смог показывать яркую игру и побеждать всех, как армейцы делали это раньше. Тем более если из «Краснодара» должны уйти иностранные игроки. Непонятно, кем их будут заменять. Если заполнить эти места свои игроками, как это любят в «Краснодаре», ребятами из резерва — то это может быть рискованно, с духом авантюризма, но, может, и получится.



Для меня назначение Бердыева было бы более понятным, чем Гончаренко. Он доводит игроков до максимально функциональных кондиций: игровых, ментальных. Именно этого не хватает «Краснодару». Им нужно чуть-чуть доработать в тактике, чтобы команда не отдавала выигранные матчи, поработать над физикой, чтобы хватало на 90 минут, где-то над игровыми связками. Бердыев может довести игрока из ничего до состояния звезды. Не знаю, почему выбор не пал на него», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.