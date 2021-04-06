Пирло отреагировал на встречу президента «Ювентуса» с Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло ответил на вопрос о встрече президента клуба Андреа Аньелли с бывшим наставником команды Массимилиано Аллегри.



«У меня нет никакого отношения к этому. Президент лично уведомил меня об этой встрече. Они с Аллегри друзья. Дружба остаётся и за пределами футбола. Это как если бы я пообедал с Паоло Мальдини, а на следующий день это подали бы так, будто он хочет видеть меня тренером «Милана». Люди дружат вне зависимости от футбола, это совершенно нормальные вещи», — цитирует Пирло Football Italia.



Ранее сообщалось, что Пирло могут уволить из «Ювентуса» из-за неудовлетворительных результатов. Также появлялась информация, что у тренера произошёл конфликт с Аньелли.



«Ювентус», набрав 56 очков в 28 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая по дополнительным показателям «Наполи» и уступая «Аталанте» (58), «Милану» (60) и «Интеру» (68).

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