Пирло отреагировал на встречу президента «Ювентуса» с Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло ответил на вопрос о встрече президента клуба Андреа Аньелли с бывшим наставником команды Массимилиано Аллегри.
«У меня нет никакого отношения к этому. Президент лично уведомил меня об этой встрече. Они с Аллегри друзья. Дружба остаётся и за пределами футбола. Это как если бы я пообедал с Паоло Мальдини, а на следующий день это подали бы так, будто он хочет видеть меня тренером «Милана». Люди дружат вне зависимости от футбола, это совершенно нормальные вещи», — цитирует Пирло Football Italia.
Ранее сообщалось, что Пирло могут уволить из «Ювентуса» из-за неудовлетворительных результатов. Также появлялась информация, что у тренера произошёл конфликт с Аньелли.
«Ювентус», набрав 56 очков в 28 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая по дополнительным показателям «Наполи» и уступая «Аталанте» (58), «Милану» (60) и «Интеру» (68).
- 6 апреля 2021
-
18:15
-
18:10
-
17:56
-
17:35
-
17:32
-
17:16
-
17:16
-
17:07
-
16:58
-
16:58
-
16:55
-
16:50
-
16:33
-
16:27
-
16:08
-
15:59
-
15:43
-
15:33
-
15:31
-
15:17
-
15:01
-
14:56
-
14:45
-
14:44
-
14:41
-
14:37
-
14:23
-
14:13
-
14:04
-
14:03
-
13:41
-
13:33
-
13:25
-
13:18
-
13:12