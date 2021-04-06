Каннаваро: «Ювентус» ошибётся дважды, если уволит Пирло

Бывший футболист сборной Италии, а ныне главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро заступился за экс-партнёра по национальной команде, наставника «Ювентуса» Андреа Пирло. Сообщалось, что тот находится на грани увольнения.
«Успокойтесь. Когда «Юве» выбирал Андреа, они прекрасно знали, что у него нет опыта. И это логично, что ему нужно дать время окрепнуть, в том числе в отношениях с командой. На кону ещё 30 очков, так что было бы правильно оставить всё как есть. Пирло сделал много хорошего: внедрил в состав молодых игроков и справился с трудным коллективом, состоящим из футболистов, которые выиграли множество трофеев. Конечно, некоторые вещи не работают, Андреа ошибался — он человек.
Если «Ювентус» не оставит Пирло во главе команды, то зачем они вообще приглашали его летом? Клуб ошибётся дважды, если уволит Андреа. Нельзя винить только его за ошибки на поле и за его пределами», — цитирует Каннаваро La Gazzetta dello Sport.
- 6 апреля 2021
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