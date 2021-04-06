Ковачич: нынешний «Челси» может пройти очень далеко в Лиге чемпионов

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту». Встреча состоится завтра, 7 апреля.



«Порту» — сильный соперник. Это прекрасная команда, мы видели это в матчах с «Ювентусом». Они выбили гранда, показав сплочённость и характер. Будет тяжёлый матч, потому что «Порту» играет и бьётся как единое целое. Будет трудно, как и всегда в Лиге чемпионов. Но вся наша команда сосредоточена.



Было бы здорово выйти в финал с «Челси», великолепно. Хотя мы в четвертьфинале, надо идти вперёд шаг за шагом. Этот «Челси» может пройти очень далеко. С каждым матчем наша уверенность в себе растёт. Мы готовы к любым соперникам и трудностям, которые нам встретятся. Завтра важный матч, все футболисты мечтают участвовать в таких играх», — приводит слова Ковачича пресс-служба УЕФА.

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