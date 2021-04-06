Гнабри заразился коронавирусом и пропустит матч 1/4 финала ЛЧ «Бавария» — «ПСЖ»

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри заразился коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.



Ранее футболист прошёл тестирование на коронавирус. Результат его теста оказался положительным. Сообщается, что Гнабри чувствует себя хорошо, он отправлен на самоизоляцию. Таким образом, Гнабри не поможет «Баварии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».



Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ» состоится завтра, 7 апреля, в Мюнхене (Германия). Начало встречи — в 22:00 мск. Встречу мюнхенцев с парижанами обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. В бригаду войдут ассистенты Пау Себриан Девис и Роберто Дель Паломар. За VAR будет отвечать Алехандро Эрнандес. Резервный рефери — Хавьер Эстрада Фернандес.

Флик: Нойер — преимущество «Баварии» в матче с «ПСЖ»