Гуллит: «Челси» уволил меня за тусовки в Амстердаме. А я ухаживал за больной раком мамой

Бывший главный тренер «Челси» Руд Гуллит рассказал об истинных причинах своего увольнения с должности наставника «аристократов». Нидерландец часто посещал Амстердам. В клубе посчитали, что он там развлекался и посещал вечеринки. Но, как признался сам Гуллит, он летал в Амстердам к больной раком маме, за которой ухаживал.

«Думаю, позже я понял причину, по которой меня уволили из «Челси». В то время я не понимал почему.

Моя мама была больна, у неё был рак груди. Я ездил в Нидерланды, чтобы быть рядом с ней. Если вы видите свою маму в больнице, особенно с онкологией, это очень тяжело и грустно. Быть рядом с близким человеком в такой сложный момент — это невероятный опыт. Я хотел, чтобы она ушла скорее, потому что вся эта ситуация мучила.

Поэтому я много времени проводил с ней в Нидерландах. В клубе сказали, что меня уволили, потому что я слишком много гулял и тусовался в Амстердаме или что-то в этом роде. Я был поражён. Это был удар в спину», — приводит слова Гуллита Daily Mail.

Напомним, Руд Гуллит был назначен главным тренером «Челси» в 1996 году. Первый сезон для нидерландского специалиста оказался успешным, он привёл команду к победе в Кубке Англии. Этот трофей стал первым для «аристократов» за 26 лет. Однако уже в середине следующего сезона Гуллит был уволен, несмотря на убедительную игру «Челси» во внутренних турнирах.