Девушка Дибалы: в Турине скучно, здесь нечем заняться
Ориана Сабатини, девушка нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, заявила, что ей и её возлюбленному скучно в Турине. Пара каждые выходные отправляется в другие места, чтобы разнообразить досуг.
«Проблема в том, что в Турине практически нечем заняться. И это довольно скучно. Как только у нас есть выходные, мы отправляемся в другие места, потому что Пауло тоже хочет чем-то заниматься. Я пытаюсь занять время и хожу на уроки бокса, готовлю, читаю и пишу песни для пианино», — приводит слова Сабатини Football Italia.
Сабатини состоит в отношениях с Дибалой с 2018 года. 24-летняя аргентинка является моделью, актрисой и певицей. Ранее она призналась в бисексуальной ориентации и заявила, что не имеет предубеждений по этому поводу.
Девушка Пауло Дибалы призналась, что она бисексуальна
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