Робертсон: сегодня «Ливерпуль» не заслужил ничего хорошего, но у нас есть гол на выезде

27-летний шотландский крайний защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон подвёл итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:3), который состоялся в Испании.

«Ливерпуль» начал матч не очень хорошо. У нас были свободные зоны, но мы постоянно отдавали мяч сопернику, и нас за это наказали. Мы пропустили два гола в простых ситуациях, но затем немного выровняли положение. Мы хорошо начали второй тайм, забили один гол, но потом слишком раскрылись.

Сегодня «Ливерпуль не заслужил ничего хорошего, но у нас есть гол на выезде. Посмотрим, станет ли это решающим фактором, но в любом случае в ответном матче нам нужно играть лучше, чем сегодня», — цитирует Робертсона официальный сайт УЕФА.