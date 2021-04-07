Робертсон: сегодня «Ливерпуль» не заслужил ничего хорошего, но у нас есть гол на выезде
27-летний шотландский крайний защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон подвёл итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:3), который состоялся в Испании.
«Ливерпуль» начал матч не очень хорошо. У нас были свободные зоны, но мы постоянно отдавали мяч сопернику, и нас за это наказали. Мы пропустили два гола в простых ситуациях, но затем немного выровняли положение. Мы хорошо начали второй тайм, забили один гол, но потом слишком раскрылись.
Сегодня «Ливерпуль не заслужил ничего хорошего, но у нас есть гол на выезде. Посмотрим, станет ли это решающим фактором, но в любом случае в ответном матче нам нужно играть лучше, чем сегодня», — цитирует Робертсона официальный сайт УЕФА.
Стартовый план Клоппа провалился. А во втором тайме «Реал» мог забить и больше
Зидан наказал «Ливерпуль» за каждый недостаток.
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