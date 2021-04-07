Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Робертсон: сегодня «Ливерпуль» не заслужил ничего хорошего, но у нас есть гол на выезде

Робертсон: сегодня «Ливерпуль» не заслужил ничего хорошего, но у нас есть гол на выезде
Футбол / Лига чемпионов 0

27-летний шотландский крайний защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон подвёл итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:3), который состоялся в Испании.

«Ливерпуль» начал матч не очень хорошо. У нас были свободные зоны, но мы постоянно отдавали мяч сопернику, и нас за это наказали. Мы пропустили два гола в простых ситуациях, но затем немного выровняли положение. Мы хорошо начали второй тайм, забили один гол, но потом слишком раскрылись.

Сегодня «Ливерпуль не заслужил ничего хорошего, но у нас есть гол на выезде. Посмотрим, станет ли это решающим фактором, но в любом случае в ответном матче нам нужно играть лучше, чем сегодня», — цитирует Робертсона официальный сайт УЕФА.

Стартовый план Клоппа провалился. А во втором тайме «Реал» мог забить и больше
Зидан наказал «Ливерпуль» за каждый недостаток.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021