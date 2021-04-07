Бензема обошёл Роберто Карлоса по матчам за «Реал» в ЛЧ. Больше лишь у трёх игроков

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» принимал «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде (Испания) и завершилась со счётом 3:1. Матч обслуживала бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом.

Как сообщает Gracenote Live в «Твиттере», для 33-летнего французского форварда «сливочных» Карима Бензема этот матч стал 108-м в Лиге чемпионов, по этому показателю ему удалось обойти легендарного бразильского крайнего защитника Роберто Карлоса. Больше матчей лишь у трёх футболистов – это Серхио Рамос (128), Рауль (130) и Икер Касильяс (150).

В нынешнем сезоне Бензема провёл 34 встречи за «Королевский клуб» во всех турнирах. На его счету 24 забитых мяча и 6 результативных передач.