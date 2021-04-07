Экс-игрок «Краснодара»: Гончаренко может справиться с задачей попадания в еврокубки

Бывший игрок «Краснодара» Евгений Шипицин прокомментировал назначение экс-наставника ЦСКА Виктора Гончаренко на пост главного тренера «быков».



«Гончаренко — толковый и сильный тренер, который не просто так столько лет работал в ЦСКА. Думаю, он должен решить те задачи, которые поставит перед ним руководство. Сейчас задача одна – попасть по итогам сезона в еврокубки. На её реализацию будут брошены все силы, и Гончаренко может с ней справиться. Десятое место – это очень обидно, «Краснодар» реально должен быть намного выше.



Когда приходит новый тренер, футболистам неизвестно, кто из них теперь играть будет, а кто не будет. Но на замене сидеть никто не хочет. Думаю, уже на первых тренировках они будут стремиться показать себя перед новым тренером с лучшей стороны, конкуренция возрастёт в разы. А раньше они, наверное, думали: «Да что мне пыхтеть, я и так знаю, что играть буду», — цитирует Шипицина «Евро-Футбол.Ру».

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