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Марко Ройс: мы раздосадованы. Пропускать от «Ман Сити» за секунду до конца было ни к чему

Марко Ройс: мы раздосадованы. Пропускать от «Ман Сити» за секунду до конца было ни к чему
Футбол / Лига чемпионов 0
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Капитан дортмундской «Боруссии» нападающий Марко Ройс выразил разочарование поражением в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2), который прошёл накануне, 6 апреля, в Манчестере.

«Горожане» забили на 19-й минуте и вели в счёте практически всю встречу. На 84-й минуте Ройс восстановил равновесие, однако на 90-й минуте «шмели» пропустили вновь.

«Мы раздосадованы. Пропускать за секунду до конца было ни к чему. На пару секунд мы выключились из игры, и соперники продемонстрировали своё мастерство. Нам нужно было предотвращать тот навес. В целом же, думаю, мы продемонстрировали отличную игру», — цитирует Ройса пресс-служба УЕФА со ссылкой на DAZN.

Ответный матч между «Боруссией» и «Манчестер Сити» состоится 14 апреля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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