Марсело Бьельса: Гвардиола — волшебник

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса поделился впечатлениями от работы наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Он волшебник. То, что он знает и делает, мне крайне сложно повторить. Я уже бросил эти попытки. Но я искренне восхищаюсь тем, что он делает. Благодаря тому, как он внедряет новые идеи в игру, ты влюбляешься в футбол», — приводит слова Бьельсы DAZN.

Подопечные Марсело Бьельсы в 30 матчах английской Премьер-лиги нынешнего сезона набрали 42 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» уверенно лидирует (74 очка). Вчера, 6 апреля, команда Хосепа Гвардиолы победила дортмундскую «Боруссию» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 2:1.

Видеообзор матча «Лестер Сити» — «Манчестер Сити»