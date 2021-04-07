Марсело Бьельса: Гвардиола — волшебник
Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса поделился впечатлениями от работы наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
«Он волшебник. То, что он знает и делает, мне крайне сложно повторить. Я уже бросил эти попытки. Но я искренне восхищаюсь тем, что он делает. Благодаря тому, как он внедряет новые идеи в игру, ты влюбляешься в футбол», — приводит слова Бьельсы DAZN.
Подопечные Марсело Бьельсы в 30 матчах английской Премьер-лиги нынешнего сезона набрали 42 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» уверенно лидирует (74 очка). Вчера, 6 апреля, команда Хосепа Гвардиолы победила дортмундскую «Боруссию» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 2:1.
Видеообзор матча «Лестер Сити» — «Манчестер Сити»
Гвардиола отреагировал на то, что линейный судья взял автограф у Холанда после матча ЛЧ
Рекомендуем вам
- 7 апреля 2021
-
16:59
-
16:58
-
16:55
-
16:46
-
16:45
-
16:36
-
16:26
-
16:26
-
16:10
-
16:09
-
15:52
-
15:51
-
15:50
-
15:43
-
15:36
-
15:29
-
15:16
-
15:06
-
14:57
-
14:56
-
14:35
-
14:28
-
14:01
-
14:00
-
13:54
-
13:36
-
13:35
-
13:31
-
13:16
-
13:09
-
12:54
-
12:49
-
12:43
-
12:25
-
12:23
Партнерский контент
Рекомендуем вам