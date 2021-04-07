Появилось видео с места ДТП с участием экс-форварда «Спартака» Луиса Адриано

На сайте издания Globo Esporte было опубликовано видео, снятое после ДТП с участием нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано. В ролике пострадавший велосипедист лежит на земле, пока ему оказывают помощь врачи.
Напомним, 4 апреля бразильская команда проходила проверку на коронавирус, и тест Луиса оказался положительным. Форвард ранее уже сталкивался с вирусом, и у него не было никаких симптомов. Адриано сказали изолироваться дома, однако он нарушил карантин, чтобы отвезти мать в супермаркет. 33-летний бразилец планировал остаться в машине в маске, чтобы снизить риск заражения, однако попал в ДТП на выезде с парковки — в автомобиль врезался велосипед.
Адриано известен в России по выступлению за московский «Спартак». С красно-белыми он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.
- 7 апреля 2021
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