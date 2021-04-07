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Роналду — в стартовом составе «Ювентуса» на матч Серии А с «Наполи»

Роналду — в стартовом составе «Ювентуса» на матч Серии А с «Наполи»
Футбол / Италия 0
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Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Наполи» на перенесённый матч 3-го тура итальянской Серии А. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ювентус»: Буффон, Данило, де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандро, Куадрадо, Бентанкур, Рабьо, Кьеза, Мората, Роналду.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Рахмани, Кулибали, Хюсай, Ф. Руис, Демме, Лосано, Зелиньски, Л. Инсинье, Мертенс.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. Помогать ему будут ассистенты Альберто Тегони и Даниэле Биндони. Резервный рефери — Даниэле Довери.

Напомним, команды должны были сыграть 4 октября. «Наполи» не явился на матч, сославшись на запрет местного органа здравоохранения приезжать в Турин из-за случаев коронавируса в клубе. Клубу присудили техническое поражение, однако затем решение было отменено.

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