Роналду — в стартовом составе «Ювентуса» на матч Серии А с «Наполи»

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Наполи» на перенесённый матч 3-го тура итальянской Серии А. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ювентус»: Буффон, Данило, де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандро, Куадрадо, Бентанкур, Рабьо, Кьеза, Мората, Роналду.
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Рахмани, Кулибали, Хюсай, Ф. Руис, Демме, Лосано, Зелиньски, Л. Инсинье, Мертенс.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. Помогать ему будут ассистенты Альберто Тегони и Даниэле Биндони. Резервный рефери — Даниэле Довери.
Напомним, команды должны были сыграть 4 октября. «Наполи» не явился на матч, сославшись на запрет местного органа здравоохранения приезжать в Турин из-за случаев коронавируса в клубе. Клубу присудили техническое поражение, однако затем решение было отменено.
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