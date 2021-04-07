Миодраг Божович женился в 52 года

Черногорский тренер Миодраг Божович, известный по работе в «Амкаре», «Москве», «Динамо», «Ростове», «Локомотиве», тульском «Арсенале» и «Крыльях Советов», женился в возрасте 52 лет.
Церемония бракосочетания состоялась в среду, 7 апреля, в Белграде (Сербия).
Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»
«Мою избранницу зовут Мария Стойкович, ей 40 лет, работает фармацевтом. Мы давно знакомы, а вместе уже два года. К сожалению, из-за ограничений, связанных с пандемией, не удалось устроить большое торжество — кафе и рестораны в Сербии закрыты. Поэтому отмечаем в узком кругу дома — самые близкие родственники и свидетели», — рассказал Божович корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Божович работал в России на протяжении 10 лет. В 2008 году он возглавил «Амкар», а впоследствии тренировал «Москву», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и тульский «Арсенал». «Крылья Советов» черногорский специалист возглавил в 2018 году, а летом 2020-го был отправлен в отставку. Также Миодраг занимал пост наставника «Црвены Звезды» и других клубов в Сербии и Черногории.
- 7 апреля 2021
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