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Фримпонг: русские игроки всегда в форме — с утра пьют водку, потом носятся, как Усэйн Болт

Фримпонг: русские игроки всегда в форме — с утра пьют водку, потом носятся, как Усэйн Болт
Футбол / РПЛ 0
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Экс-футболист «Уфы» и тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг высказался о российских футболистах.

«Что в России удивило больше всего? Дороги. Думал, что они будут намного лучше. Я привык к тому, что в Англии везде прекрасные дороги. Но когда я приехал в Уфу, я был шокирован!

Русский футбол одним предложением? Тут очень много бегают! Оооочень! Русские футболисты всегда в форме — с утра они пьют водку, а потом носятся, как Усэйн Болт.

Кто-то из той «Уфы» мог сравниться со мной в юморе и безумии? Никто, это точно! Сейчас я задумываюсь о том, чтобы стать комиком. Думаю, многие пришли бы ко мне на шоу. Никто так не хорош, как я.

Очень обидно, что я ушёл. «Уфа» — место, которое я люблю всем сердцем. Там работают потрясающие люди! Россия стала особенным местом для меня. И да — напишите, что я хотел бы вернуться!» — цитирует Фримпонга Sport24.

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