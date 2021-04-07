Комиссия РФС по работе с посредниками оштрафовала «Тамбов» на 500 тыс. рублей
Российский футбольный союз (РФС) оштрафовал «Тамбов» на 500 тыс. рублей за нарушение регламента организации по работе с посредниками, сообщается на официальном сайте РФС.
Заседание комиссии РФС по работе с посредниками состоялось сегодня, 7 апреля. За аналогичное нарушение на 250 тыс. рублей оштрафован тольяттинский «Акрон». Предупреждения получили «Алания», «Велес», «Волгарь», «Чертаново», «Махачкала», «Звезда» и «Волна». Кроме того, предупреждения получили игроки тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий и Николай Рассказов, а также футболист «Казанки» Артур Чёрный.
Напомним, «Тамбов» в 24 матчах набрал 13 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
Экс-игрок «Тамбова» Рыбин: губернатор подставил всех. Наобещал и исчез после выборов
Рекомендуем вам
- 7 апреля 2021
-
20:06
-
19:45
-
19:45
-
19:30
-
19:22
-
19:20
-
19:08
-
18:55
-
18:46
-
18:40
-
18:37
-
18:06
-
17:59
-
17:58
-
17:57
-
17:52
-
17:37
-
17:21
-
17:20
-
17:13
-
16:59
-
16:58
-
16:55
-
16:46
-
16:45
-
16:36
-
16:26
-
16:26
-
16:10
-
16:09
-
15:52
-
15:51
-
15:50
-
15:43
-
15:36
Партнерский контент
Рекомендуем вам