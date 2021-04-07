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Комиссия РФС по работе с посредниками оштрафовала «Тамбов» на 500 тыс. рублей

Комиссия РФС по работе с посредниками оштрафовала «Тамбов» на 500 тыс. рублей
Футбол / РПЛ 0

Российский футбольный союз (РФС) оштрафовал «Тамбов» на 500 тыс. рублей за нарушение регламента организации по работе с посредниками, сообщается на официальном сайте РФС.

Заседание комиссии РФС по работе с посредниками состоялось сегодня, 7 апреля. За аналогичное нарушение на 250 тыс. рублей оштрафован тольяттинский «Акрон». Предупреждения получили «Алания», «Велес», «Волгарь», «Чертаново», «Махачкала», «Звезда» и «Волна». Кроме того, предупреждения получили игроки тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий и Николай Рассказов, а также футболист «Казанки» Артур Чёрный.

Напомним, «Тамбов» в 24 матчах набрал 13 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

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