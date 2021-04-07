ПАС с Лодыгиным сыграл вничью с «Олимпиакосом» в полуфинале Кубка Греции
В первом матче полуфинала Кубка Греции «ПАС Янина» сыграл вничью с «Олимпиакосом». Встреча проходила на стадионе «Зосимадес» в Янине и завершилась со счётом 1:1.
В добавленное к первому тайму время счёт открыл защитника ПАСа Родриго Эррамуспе. Во втором тайме счёт сравнял нападающий «Олипиакоса» Кока.
Российский голкипер ПАСа Юрий Лодыгин провёл на поле всю встречу.
Ответный матч 1/2 финала Кубка Греции состоится 27 апреля в Пирее. В 1/4 финала Кубка Греции «ПАС Янина» прошёл «Панатинаикос».
Бывший голкипер «Зенита» Лодыгин стал голкипером ПАСа в январе. Юрий дебютировал за ПАС в матче с АЕК (2:0). Последним клубом Лодыгина был тульский «Арсенал», из которого футболист ушёл 1 августа 2020 года по окончании контракта.
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