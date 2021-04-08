Газизов: показалось, что в матче с «Ахматом» были неприятные судейские ошибки

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал судейство в матче 1/4 финала Кубка России с «Ахматом» (0:1).

«Мне показалось, что были неприятные судейские ошибки, но это футбол. Показалось, что должен был быть назначен пенальти в ворота «Ахмата», но повторов в трансляции не показали, поэтому оценивать эпизод сложно. Удаление Сафрониди? Тренер спросил, почему не дали красную карточку сопернику и добавили всего две минуты, за что был удалён.

Мы бились, сделали всё возможное для победы, но не получилось. Не смогли реализовать свои моменты. Игра получилась хорошей. Понимали, что «Ахмат» играет дома, в хорошей форме и побеждает в последних матчах. Через три дня игра в чемпионате будет совсем другой. После матча я зашел в раздевалку и сказал команде, что если мы будем так играть, то всё будет хорошо. Последние 20-30 минут мы давили прилично. Ничья в основное время была бы справедливой. «Ахмату» немного повезло», — цитирует Газизова «Р-Спорт».

Матч в Грозном завершился победой «Ахмата» со счетом 1:0. По окончании встречи был удалён исполняющий обязанности главного тренера «Уфы» Николай Сафрониди.