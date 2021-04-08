«Мы выстрелили себе в ногу». Томас Мюллер о поражении «Баварии» в матче с «ПСЖ»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о поражении команды в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Пари Сан-Жермен. Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой гостей со счётом 3:2. В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе и ещё один гол забил Маркиньос. За мюнхенцев забивали Эрик Шупо-Мотинг и Томас Мюллер.
«Всегда можно говорить о пропущенных голах, но я думаю, что ни у кого бы не было нареканий, выиграй мы 5:3 или 6:3. Мы выстрелили себе в ногу… Теперь нужно отыгрываться», — приводит слова Мюллера официальный сайт УЕФА.
Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоится 13 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало встречи — в 22:00 мск.
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