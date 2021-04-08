«Боюсь, у него не пойдёт». Иржи Ярошик — о перспективах Олича в ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о перспективах главного тренера красно-синих Ивицы Олича.



«Справится ли Олич с работой при условии полного отсутствия опыта? Очень хочется сказать «да», поскольку Ивица — мой друг и я желаю ему всего наилучшего. Но не понаслышке знаю, что даже в маленькой команде возникает очень много проблем. А в топ-клубах вроде ЦСКА их ещё больше. Олич всегда был старательным футболистом, думаю, его отношение к делу не изменилось и на тренерском мостике. Но, боюсь, у него не пойдёт… По крайней мере, так, как хочет сам Ивица. Надеюсь, я ошибаюсь», — цитирует Ярошика RT.



Хорватский специалист Ивица Олич возглавил армейский клуб 23 марта. Ранее 41-летний хорват был помощником Златко Далича в сборной Хорватии. В тренерский штаб ЦСКА также вошли соотечественники Олича: Игор Юкич и Илия Арачич, о чём «Чемпионат» сообщал первым.

Ярошик: было весело, когда Олич хотел что-то сказать на теории, а его никто не мог понять