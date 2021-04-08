«Боюсь, у него не пойдёт». Иржи Ярошик — о перспективах Олича в ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о перспективах главного тренера красно-синих Ивицы Олича.
«Справится ли Олич с работой при условии полного отсутствия опыта? Очень хочется сказать «да», поскольку Ивица — мой друг и я желаю ему всего наилучшего. Но не понаслышке знаю, что даже в маленькой команде возникает очень много проблем. А в топ-клубах вроде ЦСКА их ещё больше. Олич всегда был старательным футболистом, думаю, его отношение к делу не изменилось и на тренерском мостике. Но, боюсь, у него не пойдёт… По крайней мере, так, как хочет сам Ивица. Надеюсь, я ошибаюсь», — цитирует Ярошика RT.
Хорватский специалист Ивица Олич возглавил армейский клуб 23 марта. Ранее 41-летний хорват был помощником Златко Далича в сборной Хорватии. В тренерский штаб ЦСКА также вошли соотечественники Олича: Игор Юкич и Илия Арачич, о чём «Чемпионат» сообщал первым.
- 8 апреля 2021
-
11:02
-
11:00
-
10:50
-
10:40
-
10:36
-
10:25
-
10:20
-
10:12
-
10:11
-
10:07
-
09:49
-
09:48
-
09:47
-
09:33
-
09:31
-
08:50
-
08:30
-
06:18
-
04:15
-
03:55
-
03:38
-
03:13
-
02:56
-
02:11
-
01:52
-
01:26
-
00:59
-
00:44
-
00:38
-
00:30
-
00:29
-
00:07
-
00:01
- 7 апреля 2021
-
23:53
-
23:50