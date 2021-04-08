«Лучшему российскому вратарю — 35!» ЦСКА поздравил Игоря Акинфеева с днём рождения

ЦСКА поздравил вратаря Игоря Акинфеева с днём рождения. 8 апреля голкиперу красно-синих исполнилось 35 лет.
«Поздравляем с днём рождения легенду и капитана армейцев Игоря Акинфеева! Лучшему российскому вратарю сегодня исполняется 35 лет!» — написали представители пресс-службы ЦСКА в своём «инстаграме».
Игорь Акинфеев — воспитанник московского ЦСКА. Действующий контракт голкипера с клубом рассчитан до 2022 года. В 666 матчах за «армейцев» вратарь пропустил 588 мячей и 284 раза оставил ворота в неприкосновенности. С 2004 по 2018 год Акинфеев выступал за сборную России. В команде провёл 111 матчей и пропустил 95 мячей.
Сегодня, 8 апреля, состоится матч 1/4 финала Кубка России, в котором тульский «Арсенал» примет ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Старт матча — в 19:30 мск.
- 8 апреля 2021
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