Жеребьёвка полуфиналов Кубка России пройдёт 9 апреля, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. В ней примут участие бывшие игроки сборной России Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Руслан Нигматуллин, а также звёздные болельщики команд-полуфиналистов. Старт церемонии – в 18:00 мск.



7 апреля определились два полуфиналиста. «Локомотив» переиграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. «Ахмат» принимал «Уфу». Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Сегодня, 8 апреля, состоится матч 1/4 финала Кубка России, в котором тульский «Арсенал» примет ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Старт матча – в 19:30 мск. Также пройдёт матч «Крылья Советов» — «Динамо». Встреча 1/4 финала Кубка России пройдёт на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

Дивеев: в РПЛ дела у «Арсенала» не складываются, но это не значит, что ЦСКА будет легко