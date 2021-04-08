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Экс-президент «Локомотива» прокомментировал победу в матче с «Сочи»

Экс-президент «Локомотива» прокомментировал победу в матче с «Сочи»
Футбол / Кубок России 0
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал победу железнодорожников в матче 1/4 финала Кубка России с «Сочи» (2:1).

«Внешне, может, победа и не была легкой, но у меня была уверенность, что «Локомотив» выиграет. Эту уверенность, как ни странно, вселил первый тайм, когда железнодорожники в основном оборонялись. Но было видно, насколько солидно делали это гости, что у «Сочи» в первом тайме шансов не было забить, несмотря на то, что они практически весь тайм провели в атаке. Когда Федор Смолов забил второй мяч, стало понятно, что москвичи не упустят свою победу. Да, какие-то шансы у сочинцев оставались при счете 1:2, но я не думал, что это серьёзно. Мне казалось, что даже если хозяева сравняют счет, железнодорожники их всё равно додавят. Подопечные Николича очень солидно выглядели, здорово сыграли, и я рад такой игре команды.

Смолов возвращается? Ещё рано об этом говорить. Но по тому, как он выходит на матчи, чувствуется, что человек истосковался по футболу. Видно, как у него горят глаза, какое у него желание. Но функционально он до конца ещё не готов. Фёдор много пропустил. А так Смолов — это мастер, и он доказывает свое мастерство. Фёдор фактически сделал игру», — цитирует Наумова «Советский спорт».

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