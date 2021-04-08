«Арсенал» (Тула) – ЦСКА: стартовые составы на матч четвертьфинала Кубка России

Сегодня, 8 апреля, в 1/4 финала Кубка России сыграют тульский «Арсенал» и московский ЦСКА. Встреча пройдёт на центральном стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны стартовые составы:



«Арсенал»: Шамов, Григалава, Довбня, Бауэр, Ткачёв, Коновалов, Ломовицкий, Хлусевич, Костадинов, Луценко, Джорджевич. Запасные: Нигматуллин, Левашов, Ковалёв, Сокол, Горбатенко, Громыко, Пантелеев, Кингс, Эванс, Панченко, Аджоев, Бурлак.



ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Щенников, Марадишвили, Обляков, Сигурдсоон, Влашич, Эджуке, Чалов. Запасные: Помазун, Васин, Дзагоев, Ахметов, Тикнизян, Шкурин, Рондон.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым (Нижний Новгород). Ассистенты: Роман Милюченко (Санкт-Петербург), Антон Кобзев (Москва). Резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар).