Игорь Черевченко – один из основных кандидатов на замену Марко Николича в «Локомотиве»
Наставник «Химок» Игорь Черевченко – один из основных кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» в случае ухода из клуба Марко Николича. Об этом «Чемпионату» рассказали два источника, не связанных друг с другом.
«Если Николич покинет клуб летом, то Черевченко – один из кандидатов на его место. В руководстве «Локомотива» есть люди, заинтересованные в его приходе», – добавил один из собеседников «Чемпионата».
Напомним, Черевченко возглавил «Химки» в сентябре прошлого года. Ранее он возглавлял тульский «Арсенал», «Балтику» и московский «Локомотив». В бытность игроком Черевченко выступал за сборную Таджикистана.
«Локомотив» в 24 матчах набрал 43 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Черевченко может уйти в «Кайрат»
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