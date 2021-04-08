Защитник «Крыльев Советов» Чернов: в полуфинале Кубка России хотел бы встретиться с ЦСКА

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировал победу самарской команды в матче 1/4 финала Кубка России с московским «Динамо» (2:0).

«Во всех юношеских сборных был капитаном, роль не новая, но непривычно. Очень приятно такое доверие тренера. Сегодня команда выложилась на все сто процентов и отлично отыграла. По 10-балльной шкале на 10. Что запланировали, всё сделали.

Очень грамотно тренерский штаб донёс до нас, как играет «Динамо». Мы пытались нейтрализовать их плюсы. Знали, что у них медленная оборона, старались больше длинными передачами играть на Ваньку (Сергеева). И первый гол пришёл после быстрой атаки, и второй. Всё выполнили на отлично, не дали им ничего создать — заслуженная победа.

Что касается возможной встречи с ЦСКА в полуфинале, конечно, было бы очень приятно встретиться с пацанами. Если бы можно было выбирать — то это ЦСКА», — передаёт слова Никиты Чернова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.