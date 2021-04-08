Ибрагимович снимется в новом фильме «Астерикс и Обеликс»
Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович дебютирует в кино – он снимется в новой части франшизы «Астерикс и Обеликс» под названием «Астерикс и Обеликс: Срединное царство».
39-летний футболист сыграет персонажа по имени Антивирус, о чём он сообщил в своём «инстаграме». Премьера фильма запланирована на 2022 год. Также в фильме снимутся актёры Венсан Кассель, Марион Котийяр, Жиль Леллуш.
Ранее в фильмах франшизы уже снимались именитые спортсмены — Михаэль Шумахер, Зинедин Зидан, Тони Паркер, Жан Тодт и Амели Моресмо.
В ходе своей карьеры, помимо «Милана», Златан Ибрагимович также играл за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
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