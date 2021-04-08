Зиньковский: думаю, «Крылья Советов» могут навести шороху в Премьер-Лиге

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал победу самарской команды в матче 1/4 финала Кубка России с московским «Динамо» (2:0).

«В чём состоял план? Да особо ни в чём. Не будем раскрывать секретов, просто сыграли в тот футбол, который себе наметили. Знали, что будет тяжело. Ранний гол спровоцировал игру вторым номером, пошла более оборонительная игра. Убегали в контратаки, но для нас это привычно, мы себя хорошо себя чувствовали. Хотелось бы контролировать мяч, но в итоге всё получилось удачно.

Что касается наших результатов против команд РПЛ, это пока отдельные матчи — и с «Химками», и с «Динамо». Их мало. Когда матчи с такими командами каждую неделю, тогда уже можно более чётко смотреть. А пока всё хорошо, мы на хорошем ходу, набрали форму, минимум травм — поэтому всё у нас получается. Плюс поддержка болельщиков была просто нереальной.

Предпочтения в полуфинале? Слабых соперников на такой стадии нет, все будут выходить как на последний бой — и мы, и другие. Без разницы кто. Чернов хочет сыграть с ЦСКА? Я с «Локомотивом», наверное. Сколько помню, всегда с ними у нас была открытая игра на встречных курсах. Они дают играть, поэтому с ними удобно. Посмотрим, на кого попадём, разницы нет.

Что касается звания мастера спорта, думаю, для всех это важно. Надеюсь, в дальнейшем повторим, займём какие-нибудь места в РПЛ. Карьера долгая, так что думаю, что это не последнее такое.

Думаю, мы можем навести шороху в Премьер-Лиге, но с нами будет вестись работа. Много человек после такого хорошего сезона придётся пытаться сохранить. Я полюбил Самару, но хочется, конечно, поиграть и в топовой команде. Пока я тут и никуда не ушёл, хотя мог до этого», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.