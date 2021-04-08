В подмосковном минспорта опровергли интерес «Кайрата» к Черевченко

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что главный тренер «Химок» Игорь Черевченко остаётся на своём нынешнем посту.



Ранее казахстанский портал Vesti.kz сообщил, что «Кайрат» обратился к Черевченко с предложением возглавить команду.



«Черевченко остаётся главным тренером «Химок». Может, «Кайрат» и хочет его к себе пригласить, но пока у нас такой информации нет. Специалист работает у нас, мы им довольны, у него есть контрактные обязательства. Обращений из «Кайрата» не было. Все, наверное, на кого-то выходят, это футбол. Тренер, бывает, попадает в поле зрения разных клубов. Мы надеемся, что это фейк, потому что у нас всё прекрасно, и специалист получает удовольствие от работы у нас», — цитирует Терюшкова «РИА Новости».

Игорь Черевченко – один из основных кандидатов на замену Марко Николича в «Локомотиве»