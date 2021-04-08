Созин: если люди говорят, что «проломят голову», думаю, РФС обратится в комитет по этике

Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал информацию о том, что после матча «Арсенал» — ЦСКА в четвертьфинале Кубка России игроки тульского клуба Гиа Григалава и Гурам Аджоев накинулись на тренеров ЦСКА, обещая «проломить головы».



«Я не могу назначить рассмотрение дела на комитете по этике РФС сам, есть регламент. Но если люди во всеуслышание говорят, что проломят голову, думаю, руководство РФС обратится в комитет по этике. Утверждать этого не могу, но допускаю. Это переходит рамки приличия: это уже не про футбол, это совсем другая тема», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



По словам источника «Чемпионата», конфликт произошёл в подтрибунном помещении стадиона. До рукоприкладства дело не дошло — футболистов оттащили от тренеров.

Григалава и Аджоев-младший набросились на тренеров ЦСКА, угрожая «проломить головы»