«Барселона» поддержала футболистку «Реала», ставшую жертвой сексизма

Несколькими днями ранее вратарь женской команды «Реала» Мария Исабель Родригес, которую коротко называют Миса, после победы мужской команды «Реала» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» (3:1) опубликовала в своём «твиттере» пост, ставший впоследствии резонансным инфоповодом.

Девушка опубликовала своё фото и фото полузащитника «Реала» Марко Асенсио. На снимках они похожим образом празднуют голы своей команды. Миса написала под фото «Та же страсть», подразумевая единство футбола вне зависимости от половой принадлежности. После этой публикации Марии Исабель Родригес стали поступать стереотипно-оскорбительные комментарии по поводу того, что женский футбол — неровня мужскому. Под гнётом общественности Миса удалила свою публикацию.

На ситуацию отреагировал непосредственно Марко Асенсио — он повторил пост Марии Исабель Родригес в своём «твиттере», подписав его: «Та же страсть. Пусть ничто и никто не мешает вам говорить то, что вы думаете».

Флешмоб поддержки футболисток против сексизма подхватили другие игроки и клубы. Примечательно, что голкипера женской команды «Реала» поддержала даже «Барселона», являющаяся принципиальным соперником «Королевского клуба».