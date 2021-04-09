Зинедин Зидан всерьёз задумался об уходе из «Реала» по окончании сезона

Зинедин Зидан всерьёз рассматривает возможность ухода из «Реала» по окончании нынешнего сезона, сообщает Onda Madrid.

По данным источника, причиной такого решения является его усталость, как психологическая, так и физическая, из-за тяжёлого сезона.

Ранее сообщалось, что в услугах 48-летнего французского специалиста заинтересован «Ювентус». Сообщается, что представители туринского клуба уже связались с Зиданом.

На данный момент «Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующего «Атлетико» команда отстаёт на 3 очка. В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Королевский клуб» обыграл «Ливерпуль» (3:1).

Зинедин Зидан возглавляет «Реал» с 2016 года, но при этом делал перерыв на один год с 2018-го по 2019-й. С 2001 по 2006 год француз выступал в составе «Королевского клуба» в качестве игрока и завоевал с командой 6 трофеев.