Стадион «Маракана» не будут переименовывать в честь Пеле из-за недовольства жителей Рио

Власти штата Рио-де-Жанейро отказались от идеи переименовать легендарный стадион «Маракана» в честь Пеле из-за массового недовольства местных жителей. Об этом сообщает Reuters.

В марте власти Бразилии подготовили законопроект о переименовании стадиона в честь трёхкратного чемпиона мира, после которого арену планировалось назвать «Эдсон Арантис ду Насименту – Король Пеле» («Стадион короля Пеле»). Однако 8 апреля, губернатор штата наложил вето на это решение из-за недовольства населения. Люди сочли неуместным переименовывать достопримечательность города в честь игрока, который никогда не жил в штате.

Среди тех, кто выступил против проекта, были Герсон, который выигрывал вместе с Пеле чемпионат мира 1970 года, и внук Марио Филью (бразильского журналиста, благодаря которому проект «Маракана» воплотился в жизнь в 1950 году).

Пеле, которому в 2020 году исполнилось 80 лет, играл на «Маракане» за Бразилию и забил свой 1000-й гол на этом стадионе в 1969 году за «Сантос».