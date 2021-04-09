Бывший наставник «Велеса» Алексей Стукалов назначен новым главным тренером «Уфы», сообщает пресс-служба клуба. Специалист подписал контракт с командой до июня 2023 года. «Чемпионат» первым сообщил, что «Уфа» и главный тренер «Велеса» Алексей Стукалов согласовали двухлетний контракт.



Напомним, «Уфа» на выезде разгромно проиграла «Динамо» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги (0:4). После встречи главный тренер команды Рашид Рахимов объявил об отставке. Уфимцы, набрав 14 очков, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата.

«Велес» располагается на восьмой строчке в таблице Футбольной национальной лиги. В 35 турах команда набрала 55 очков. В 35-м туре ФНЛ «Велес» проиграл «Нижнему Новгороду» (0:1).