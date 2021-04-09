Газизов прокомментировал назначение Стукалова главным тренером «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал назначение Алексея Стукалова на пост главного тренера клуба.



«Стукалов показал своей работой, что он прогрессивный тренер. Подходит под нашу модель. Верим, что и дальше у нас будет получаться. Верим, что вместе мы достигнем футбольных побед. Он всегда был у нас на прицеле, общались с ним до этого. Он нам подходит. В своё время он уже отказывался, а сейчас Стукалов принял в очень непростой ситуации такое решение. Это его характеризует», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



9 апреля бывший наставник «Велеса» Алексей Стукалов назначен новым главным тренером «Уфы». Специалист подписал контракт с командой до июня 2023 года. «Чемпионат» первым сообщил, что «Уфа» и главный тренер «Велеса» Алексей Стукалов согласовали двухлетний контракт.

Алексей Стукалов назначен новым главным тренером «Уфы»