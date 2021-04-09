Деспотович: конкуренция в «Рубине» высокая, все хотят играть и добиться результата

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».
«Нас ожидает ещё одна тяжёлая игра на выезде. «Ростов» — команда хорошая, имеет шансы подняться вверх в турнирной таблице, тоже побороться за еврокубки. Так что. если мы выиграем, получим от них отрыв в шесть очков. Поэтому готовимся к тяжёлой игре и игре, которая может нам принести очень многое.
В сборной получил повреждение голеностопа, вернулся в Казань, начал тренировки. Но сейчас чувствую себя хорошо, неделю уже тренировался с командой и, надеюсь, всё будет хорошо. У нас вернулись почти все игроки, Мицуки ещё травмирован. Так что конкуренция высокая, все хотят играть и добиться результата», — цитирует Деспотович пресс-служба «Рубина».
- 9 апреля 2021
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