Актриса фильмов для взрослых сообщила, что предоставляла услуги эскорта трём игрокам «МЮ»

Венгерская актриса фильмов для взрослых Шона Ривер сообщила, что она предоставляла услуги эскорта трём игрокам «Манчестер Юнайтед». Имена футболистов девушка не назвала.

«Они рассчитывают, что ты будешь с ними, потому что знамениты. На самом деле они не хотят настоящих свиданий с тобой. Они хотят, чтобы ты сопровождала их, но оставалась в тени», — приводит слова Ривер Mirror.

По словам Шоны, она не заметила особой щедрости у футболистов английского клуба.

«Тот факт, что у них много денег, не говорит об их щедрости. Один из этих парней тайком взял у меня € 200, которые перед этим мне заплатил. Когда я спросила его об этом, он ответил: «Извини, я заказал пиццу для друзей и взял эти деньги, потому что у меня больше не было», — сказала Ривер.

Фото Шоны Ривер доступны в её «инстаграме»