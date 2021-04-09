Юрий Сёмин отреагировал на итог жеребьёвки Кубка России. «Локомотив» сыграет с ЦСКА
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка России.
«Кубок — непредсказуемый, но тем он и интереснее. Вчера, например, следили за игрой «Крылья Советов» — «Динамо», думали, что москвичи будут в полуфинале… Но они оступились и остановились на стадии четвертьфинала.
Жеребьёвка на то и жеребьёвка — она непредсказуемая. В Кубке остались лишь равные команды, взять трофей может абсолютно каждый. Фаворита не вижу», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, на стадии полуфинала Кубка страны в результате жеребьёвки сформированы две пары: «Ахмат» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара) и «Локомотив» (Москва) — ЦСКА (Москва).
Результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка России
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