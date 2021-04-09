Экс-президент «Локомотива»: ближайшие четыре матча покажут, что Николич представляет собой

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался по поводу работы нынешнего главного тренера железнодорожников Марко Николича.

«Докажет ли Николич свою состоятельность, если возьмёт трофей? Речь не только о Кубке. Ближайшие четыре матча покажут, что собой представляет Николич. Я вижу, что есть определённый успех. Николич, ничего не ломая, внёс свою хорошую нотку в игру, которая мне очень импонирует. И это связано не только с Николичем. Мне кажется, что дело ещё в руководстве «Локомотива». Леонченко удаётся создать хорошую атмосферу в клубе, и это моментально сказывается на игре», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Ранее Наумов также прокомментировал результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка России.