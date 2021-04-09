Моуринью рассказал, чем для него особенна игра против «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью перед игрой АПЛ против «Манчестер Юнайтед» рассказал, чем примечательная для него игра против «красных дьяволов», и вспомнил матч первого круга, в котором «шпоры» выиграли со счётом 6:1.



«Да, игра особенная. Но не потому, что я работал в «МЮ». Она такая же особенная, как и до того, как я работал там. Особенная, потому что это большой клуб и большой матч. Я играл против «Юнайтед» в «Челси», в «Интере», в «Реале» и в «Порту», и это всегда было трудно, но это и всегда хорошие ощущения — играть против команды с такой историей. Так что я думаю, это будет трудный матч для игроков.



Счёт матча первого круга? Если бы было наоборот, если бы это моя команда проиграла им 1:6, я бы сказал своим парням: «Это случилось один раз, но не должно случиться дважды», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Игра между «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед» пройдёт 11 апреля в 18:30 мск.