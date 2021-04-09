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Моуринью рассказал, чем для него особенна игра против «Манчестер Юнайтед»

Моуринью рассказал, чем для него особенна игра против «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью перед игрой АПЛ против «Манчестер Юнайтед» рассказал, чем примечательная для него игра против «красных дьяволов», и вспомнил матч первого круга, в котором «шпоры» выиграли со счётом 6:1.

«Да, игра особенная. Но не потому, что я работал в «МЮ». Она такая же особенная, как и до того, как я работал там. Особенная, потому что это большой клуб и большой матч. Я играл против «Юнайтед» в «Челси», в «Интере», в «Реале» и в «Порту», и это всегда было трудно, но это и всегда хорошие ощущения — играть против команды с такой историей. Так что я думаю, это будет трудный матч для игроков.

Счёт матча первого круга? Если бы было наоборот, если бы это моя команда проиграла им 1:6, я бы сказал своим парням: «Это случилось один раз, но не должно случиться дважды», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Игра между «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед» пройдёт 11 апреля в 18:30 мск.

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