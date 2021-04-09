Матеус: «Донбасс Арена» — один из лучших стадионов, на которых я играл

Бывший игрок днепропетровского «Днепра» Матеус рассказал о лучших стадионах, на которых ему доводилось играть.
«Мой любимый стадион — арена «Арсенала» «Эмирейтс». В Китае очень много крутых мультифункциональных современных арен. И, безусловно, «Донбасс Арена» — стадион «Шахтера». Визуально внешне, возможно, это самая красивая арена. Очень жаль, что «Донбасс Арену» сейчас не используют.
«Шахтёр»? Это был мой самый любимый клуб в отношении забитых мячей! Я всегда был предельно мотивирован в играх против «Шахтера». Если мне удавалось забивать, мы всегда побеждали. Было приятно забивать им, тем более у меня там друзья играли — Дентиньо, Алекс Тейшейра. Я и сейчас с ребятами поддерживаю связь, ближе всего с Жуниором Мораесом», — приводит слова Матеуса Dinamo.Kiev.ua.
- 9 апреля 2021
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