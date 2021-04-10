«Лилль» переиграл «Метц» и увеличил отрыв от «ПСЖ»

В матче 32-го тура французской Лиги 1 «Метц» принимал лидера чемпионата — «Лилль». Встреча проходила на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» (Метц, Франция) и завершилась со счётом 0:2. За порядком на поле следила авторитетная бригада арбитров, которую возглавил Клеман Турпен.

Первый тайм прошёл без голов. На 17-й минуте «Метц» получил право на пенальти, но Аарон Лейя-Исека не реализовал одиннадцатиметровый. Счёт в матче на 60-й минуте открыл нападающий «Лилля» Бурак Йылмаз. На 89-й минуте преимущество гостей удвоил Зеки Челик. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «догов».

Благодаря этой победе «Лилль», набрав в 32 матчах 69 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Ближайший преследователь, «Пари Сен-Жермен», имеет в своём активе 63 очка и матч в запасе.