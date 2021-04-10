«Спартак» интересуется защитником «Беневенто»

Защитник «Беневенто» Лука Кальдирола попал в сферу интересов «Спартака», сообщает Calciomercato. По информации источника, красно-белые ранее уже пробовали заполучить игрока, а теперь возобновили попытки. Помимо московского клуба, на защитника претендует «Сампдория».



Лука Кальдирола выступает за «Беневенто» с 2019 года. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца сезона-2020/2021. Защитник может покинуть «Беневенто» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне игрок провёл 18 матчей и забил два гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Кальдиролы в € 2 млн.



«Спартак», набрав в 24 матчах 47 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (48). Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (43), по дополнительным показателям опережающий ЦСКА.

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