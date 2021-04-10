«Ростов» — «Рубин»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 10 апреля, состоится матч «Ростов» — «Рубин». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Химки» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — «Рубин» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Ассистенты — Алексей Воронцов (Ярославль) и Кирилл Большаков (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Рубин».



«Рубин» в 24 матчах набрал 40 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (37) — на восьмом месте.