Тренер «Тамбова» Первушин: нравится, как играют «Химки». Рад за них и поздравил с победой

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:1).
«Проиграли, ребят поблагодарил за игру. Самоотдача была, может, чуть не хватило качества, на которое рассчитывали. У соперника есть резервы, чтобы при выходе на замену решить исход. Выход Глушенкова предопределил результат. Никакого особого подхода к составу нет. Просто ребята понимают, чего мы от них просим. Мы понимали, что что-то будет получаться, когда они будут набирать форму. Чудес не бывает, но думаю, где-то мы попытаемся набрать очки.
Мне нравится, как играют «Химки». Рад за них и поздравил их с победой. Всегда радостно встретиться со старыми друзьями — футболистами, членами медицинского штаба и другими.
Считаю, нам удалось сдержать Мирзова. Только в конце было несколько проходов. Центральный защитник должен был перекрывать зону, чтобы ему приходилось отдавать назад. К сожалению, не справились с Глушенковым. Мне нравится, как играют «Химки». Всегда радостно встретиться со старыми друзьями — футболистами, членами медицинского штаба и другими. Рад за них и поздравил их с победой», — передаёт слова Первушина корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.
- 10 апреля 2021
-
16:36
-
16:34
-
16:33
-
16:28
-
16:24
-
16:17
-
16:11
-
16:09
-
16:00
-
15:52
-
15:41
-
15:25
-
15:18
-
15:06
-
14:52
-
14:35
-
14:29
-
14:11
-
14:08
-
13:48
-
13:30
-
13:25
-
12:59
-
12:57
-
12:52
-
12:50
-
12:30
-
12:23
-
12:15
-
12:03
-
11:43
-
11:30
-
11:18
-
11:12
-
10:58