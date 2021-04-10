Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тренер «Тамбова» Первушин: нравится, как играют «Химки». Рад за них и поздравил с победой

Тренер «Тамбова» Первушин: нравится, как играют «Химки». Рад за них и поздравил с победой
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:1).

«Проиграли, ребят поблагодарил за игру. Самоотдача была, может, чуть не хватило качества, на которое рассчитывали. У соперника есть резервы, чтобы при выходе на замену решить исход. Выход Глушенкова предопределил результат. Никакого особого подхода к составу нет. Просто ребята понимают, чего мы от них просим. Мы понимали, что что-то будет получаться, когда они будут набирать форму. Чудес не бывает, но думаю, где-то мы попытаемся набрать очки.

Мне нравится, как играют «Химки». Рад за них и поздравил их с победой. Всегда радостно встретиться со старыми друзьями — футболистами, членами медицинского штаба и другими.

Считаю, нам удалось сдержать Мирзова. Только в конце было несколько проходов. Центральный защитник должен был перекрывать зону, чтобы ему приходилось отдавать назад. К сожалению, не справились с Глушенковым. Мне нравится, как играют «Химки». Всегда радостно встретиться со старыми друзьями — футболистами, членами медицинского штаба и другими. Рад за них и поздравил их с победой», — передаёт слова Первушина корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

«Химки» с минимальным счётом переиграли «Тамбов»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021