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Черевченко — о свистке судьи во время атаки «Химок»: никогда нет вопросов к арбитрам

Черевченко — о свистке судьи во время атаки «Химок»: никогда нет вопросов к арбитрам
Футбол / РПЛ 0

Наставник «Химок» Игорь Черевченко высказался об эпизоде, произошедшем в конце первого тайма 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (1:0). Напомним, главный арбитр встречи Владислав Безбородов дал свисток на перерыв во время атаки футболистов подмосковной команды.

«Как я и говорил, легко сегодня не было. «Тамбов» просто так очки не отдаёт. Они здорово играют в обороне и знают, что делать на поле. Свисток судьи на перерыв во время нашей атаки? У меня никогда нет вопросов к арбитрам», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

«Химки» в 25 матчах набрали 38 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) остался на 16-м месте.

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