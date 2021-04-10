Черевченко рассказал о характере травмы Глушакова

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал о характере травмы полузащитника Дениса Глушакова, полученной в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».
«Врачи сказали, что у Глушакова что-то с боковой связкой колена. То ли надрыв, то ли растяжение», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.
10 апреля состоялся матч «Химки» — «Тамбов». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках. Хозяева поля оказались сильнее со счётом 1:0. Единственный гол на свой счёт записал полузащитник «Химок» Денис Глушаков, отличившийся на 59-й минуте. На 83-й минуте он получил повреждение и был заменён.
«Химки» в 25 матчах набрали 38 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) остался на 16-м месте.
- 10 апреля 2021
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