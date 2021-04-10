Павел Худяков: с каждой игрой «Тамбов» становится сильнее

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился впечатлениями от матча с «Химками» в 25-м туре РПЛ. В гостях тамбовчане уступили со счётом 0:1.



«Упрекнуть ребят не в чем, все бились и сражались. Да, потерпели минимальное поражение, хотя, несмотря ни на что, всегда настраиваемся и стремимся к победе. Сейчас появляются какие-то моменты, эпизоды, которые можно занести в плюс. Кроме этого, мы рады, что сейчас многие молодые ребята получают игровую практику. Те же Климов, Архипов, Минаев, Мартынов, Сычёв, другие футболисты получают шанс и бесценный опыт в РПЛ. Повторю, все стараются и с каждой игрой становятся сильнее», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



«Химки» в 25 матчах набрали 38 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) остался на 16-м месте.

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