«Ливерпуль» одержал первую домашнюю победу в АПЛ за почти четыре месяца

В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» — 2:1.



Эта победа стала для «красных» первой в АПЛ на домашнем стадионе «Энфилд Роуд» с 16 декабря — тогда подопечные Юргена Клоппа переиграли «Тоттэнхем» 2:1. После той встречи «Ливерпуль» провёл восемь игр на своём поле — дважды сыграл вничью и потерпел шесть поражений (все — подряд). До первого из них, от «Бёрнли» 21 января, действующий чемпион Англии не проигрывал на «Энфилде» с апреля 2017 года.



Счёт в сегодняшнем матче открыли гости — на 43-й минуте Олли Уоткинс получил разрезающий пас от Джона Макгинна и с линии штрафной из-под Озана Кабака пробил по воротам — Алиссон не смог справиться с ударом. Сравнял счёт на 57-й минуте Мохамед Салах. Победный гол уже в добавленное время после длительной атаки с несколькими ударами забил Трент Александер-Арнольд, пробив в дальний угол с линии штрафной.

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Астон Виллой» на своём поле